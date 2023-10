NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädalalõpp toob jõulisi arenguid: see võib olla suur katsumus või hoopis õnnelik läbimurre

Sel nädalal mängivad välja laupäeval toimunud kuuvarjutuse mõjud ning tähelepanuväärsem on nädalalõpp, mil planeetide vahel tekib järjest kolm vastasseisu ehk opositsiooni.

Kui planeedid on täpses vastasseisus, jõuavad nad omavahel mingisugusesse kulminatsiooni. Tihti eeldab see seis osapooli ning viitab olukordadele, kus kaks inimest, ideed, rahvust, hoiakut, uskumust vms on vastamisi, peegeldades teineteisele midagi sellist, mida muidu enda kohta ei näe.

Päike jõuab samasse kohta, kus varjutuse ajal asus Marss (opositsioonis Jupiteriga) ning võib tuua rahutust ning millegagi üle pingutada - piire ei tunnetata. Paljudel võib kannatus katkeda ning kui mingeid protsesse on seni veel tagasi hoitud, võivad need siis tegevusse paiskuda.

Positiivses verisoonis võivad toimuda aga suured teostumused - arengud on jõulised ja kiired. Õhus on rahutust, justkui oleks vaja teatud asjad enne varjutuste perioodi lõppu kiiresti ära teha, et siis uutel rööbastel jätkata.

Planeediseisud nädalapäevadel

Teisipäeval jõuab Veenus trigooni Uraaniga, tuues vahelduseks ühe kergema päeva, mis annab hingamisruumi, kuid võib ka üllatada. Eriti puudutab see sotsiaalseid kontakte ja romantikat - mõnede inimeste jaoks on õhus uued värsked tuuled. Ent positiivsed arengud võivad toimuda ka rahaasjus. Seisma või ootele jäänud protsessid saavad uue hoo ning meile avanevad uued perspektiivid, mida enne näha ei osanud.