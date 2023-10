BURGERI POLEEMIKA ⟩ Karmen Jolleri koduhoovi sattunud poolik hamburger pakkus kogukonnagrupile nalja

«Keegi õnnetu on üle meie aia pillanud hamburgeri!» kirjutas perearst ja Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige Karmen Joller avalikus Nõmme Facebooki kogukonna grupis, kuhu postitas otseloomulikult ka hoovi sattunud poolikust burgerist fotot.

«Tea, et ta on leitud ja väga igatseb oma peremeest! Kiipi polnud, puudus ka telefoninumbriga kaelarihm, sestap jagan siin, loodetavasti saan õnnetule omanikule abiks olla,» naljatles perearstist riigikoguliige.

«Vot seda peaks uurima, politseisse teatasite, tõsine juhtum,» ironiseeris üks. «Ruttu politseijaoskonda. Saab veel 3D teha hambumusest,» naljatles teinegi. «Sellist leidu ei maksa ise puutuda, järsku on vaktsineerimatta siis kuri karjas veel.»

Üks Nõmme elanik aga kirjutas: «See postitus näitab, kui «täissöönud» eestlased on, et kui enam ei mahu kõhtu, siis võib toidu lennutada võõrasse aeda.»

Mõni hetk kirjutas Joller iseenda postituse alla: «Nõmmekad on nii toredad ja ühtehoidvad! Milline abivalmidus ja toetus! Süda läheb soojaks, kui kommentaare lugeda!»

Joller nentis, et burger oli hoovit sääred teinud. «Jõudsin just töölt koju ja avastasin, et burks oli ära läinud - kas loodusesse tagasi või omaniku juurde, kes teab,» naljatles ta.