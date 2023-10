PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 26: oktoober: Vähil on hea päev rahaasjade planeerimiseks, Neitsi võiks tegeleda terviseteemaga

Kui vajad abi või head nõuannet, pöördu julgelt sõprade poole. Saad kinnitust sellele, et sinu kõrval tegutsevad ustavad inimesed.

Sul tuleb tõsiselt mõelda selle üle, kas tahad vanaviisi jätkata või üritad läbimurret, et midagi sootuks uutmoodi alustada.

Võiksid tegeleda terviseteemaga, võtta luubi alla oma igapäevased harjumused. Võimalik, et tunned vajadust toitumist muuta.

Vaatad rahaasjadele kaine pilguga. Võib-olla otsustad püksirihma pingutada selle nimel, et mingi olulise asja jaoks raha säästa.

Hästi hea on tunda, et sinu ümber on armsad inimesed, kes sind alati hoiavad ja kaitsevad. Sassis suhteid annab lahti harutada.