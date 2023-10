NÄDALAPROGNOOS ⟩ Saabuv kuuvarjutus toob suuri emotsioone ja tegusid: millestki tuleb ka loobuda

Planeediseisud nädalapäevadel

Teisipäeval viibib Päike trigoonis Saturniga, tuues päeva stabiilsust, töökust ja praktilisust. See on väga hea aeg, et keskenduda tõsiselt tööle ning tegutseda efektiivselt ja eesmärgipäraselt. Miski ei tule kiiresti ega kergelt, aga kõik, mis tuleb, on absoluutselt välja teenitud. Kvaliteet on praegu palju olulisem kui kvantiteet. Nüüd on lihtsam leida praktilisi lahendusi ja neid ka teostada. Nii võib mõne asja või toimetuse tehtud saada, millega varem oli raske alustada.