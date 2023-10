PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 23. oktoober: Kaljukitsele on tagatud edu konkurentide ees, Skorpionil algab periood, mil ta saab särada

Mõte liigub süsteemselt, oled võimeline leidma teabe saamiseks õigeid allikaid ning noppima infomürast välja seda, mis on sulle oluline.

Tähelepanu kandub rohkem suhete valdkonda. Sinu jaoks on oluline, et kõrval oleks kallis inimene, kellele hellust jagada.

Keeruline on vanema põlvkonnaga suhelda. Ilmselt on nad oma maailmavaates nii kinni, et ei võta sinu mõttevälgatusi omaks.