BLOGI JA GALERII ⟩ Ka ratsutajad võivad laulda! «Ma näen su häält» saates on juba saadetud koju mitu lauljat

Külalisnõunikuna paneb oma detektiivioskused proovile lauljatar Eleryn Tiit. Kui duetipartneriks peaks sattuma teeskleja, kardab Eleryn, et tal võib endalgi viisipidamine sassi minna. «Ma usun, et siis on see veel lõbusam,» jääb lauljatar aga positiivseks.