LUGEJA FOTOD ⟩ Riigikogu külaline möödunud ööst: mind üllatas, et puhvetis ei lubata pildistada

Ööistungil käinud külaline saatis Elu24 toimetusele fotod, mis ta Riigikogus möödunud ööl jäädvustas. «Elan vanalinnas ja läksin jalutama lihtsalt õhtul. Siis meenus, et ööistung ju on ja tekkis idee, et lähen vaatan, mis seal toimub,» räägib külaline, kes täna hommikul tahtmatult skandaali sattus. «Kõik oli rahulik ja tore seal,» ütleb ta.