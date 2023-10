NAGU PIITSAGA LÖÖDUD ⟩ Mees sai alaküpsetatud seenetest haruldase dermatiidi

72-aastane mees oli valmistanud ja söönud eine, mis sisaldas šiitake seeni ehk tammeseeni (Lentinula edodes). Kahe päeva jooksul pärast sööki tekkis mehe seljale lööve, mis oli nii sügelev, et ta ei saanud korralikult magada, selgub juhtumi kirjeldusest, mis avaldati 12. oktoobril ajakirjas The New England Journal of Medicine. Kui ta haiglasse läks, uurisid arstid ta selga ja avastasid, et tal on põletikulise, paistes naha triibud, mis tundusid, nagu oleks ta seljale ja istmikule piitsaga löödud, kirjutab Live Science.