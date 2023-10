Väljarebitud lehtedega raamat 25 euro eest? BSH: müün kõik ära ja rohkem juurde ei tule

Esmaspäeval leidis Harju maakohus, et Brigitte Susanne Hundil ja BSH OÜ-l on kohustus lõpetada Delfi Meedia ASile kuuluvate fotode levitamine raamatus. Samuti ei tohi ta korraldada raamatu reklaamüritusi, kus on võimalik raamatut osta või sellega tutvuda, senikaua kui raamatust pole eemaldatud kõnealuseid fotosid.