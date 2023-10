Kerdo Mölder meenutab Jan Loigot: ta oli ilusa hingega, hea, hooliv ning väga armastav mees oma naisele

Kristi Loigo andis Facebookis teada, et siitilmast on lahkunud tema kallis abikaasa Jan Loigo .

«Pole kahtlustki, et Jan kinkis Kristile ühe ääretult ilusa peatüki tema eluteel. Kahjuks me ei suhelnud enam aastaid, kurbadel asjaoludel, kuid minu mällu jääb Jan väga toreda ja Kristist hooliva inimesena,» sõnab Mölder. «Jan alati märkas – ta märkas kõike ja kõiki, ta oli üdini lahke ja oleks olnud nõus abivajajale ka oma viimase kinga jalast andma. Sellisena mäletame meie Jani.»

«Puhka rahus ja ilusat teed Sul minna, minna sinna, kus me kõik ühel päeval kohtume,» ütleb Mölder tõdedes, et see on liiga karm, et üldse olla tõsi. «Olen kogu südamest mõtetes koos Kristiga ja sügav kaastunne kõikidele Jani lähedastele.»