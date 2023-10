«ÄRAHELLITATUD PRINTSESSIST» ⟩ Loeratte Kruusimäe: igal ühel on õigus oma arvamusele

Samas ma mõistan, et inimestel võisid olla tohutu reklaami peale suuremad ootused ning neil on õigus neid üllitisi arvustada, kui nad on nende eest suured summad välja käinud. Minu arust on kogu see teema juba pigem pettuse moodi.

Mina ei ole vaadanud filmi ega lugenud raamatut, aga ma olen kuude viisi sõbrannadega rääkinud, et seal pole nagunii midagi uut, ning tundub, et täpselt nii ongi. Alustame siis suunamudija «filmist». Esiteks, see palju kiidetud linateos on 14 minutit pikk ja välja tuleb käia kümnekas, et seda ühe korra vaadata saaks. Filmikeses kedratakse ka seda sama infot, mida ilmselt iga huviline juba niigi teab. Kangelanna ise on aga lubanud saladuste paljastamist ja suurepärast teost. Kuuldavasti nimetab end isegi «kapi-loomeinimeseks».

Aga nagu ma olen aru saanud, siis inimene maksab kümme eurot ja saab vaadata raamatu reklaami. Ma saan täitsa aru inimeste nurinast, samas ei maksaks mina kümme eurot ka paljude Hollywoodi linateoste vaatamise eest. Film peab mulle väga huvi pakkuma. Seega, minu arust on tegu inimeste ninapidi vedamisega ja ma loodan, et kui selgus, mida see «film» endast kujutab, siis paljud oma raha siiski ei raisanud.