PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 16. oktoober: Sõnn tunneb end kui puuriloom, Skorpion analüüsib kallima käitumist

Kui täna rahaasjus riskid, pead arvestama sellega, et tagajärjed on ettearvamatud! Mine kindla peale välja ja lükka tehingud edasi!

Kuu opositsioon Jupiteri ja Uraaniga teeb olemise rahutuks. Tunned end kui puuriloom – sul on ideid, ent miski takistab nende elluviimist.

Sul tuleb oma arvamus pikalt ja põhjalikult lahti seletada. Võimalik, et teised ei taha sind kuulda võtta, ehkki räägid tarka juttu.

Küllap valutad armuasjade pärast südant. Keeruline on kallimaga ühist keelt leida, on teemasid, millest ta väga rääkida ei taha.

Tundub, et hea on seal, kus meid ei ole. Tahaksid igapäevasest töökeskkonnast eemale saada, unistad ehk soojale maale reisimisest.

Võimalik, et sul on täna raske kolleegidega ühendust saada – keegi oluline isik ei vasta sinu meilidele, ka telefonitoru on tal hargilt maas.