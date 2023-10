ARMAS KLÕPS ⟩ Südamed lendavad! Muusik Inger jagab koos kauni näitsikuga lembehetke

Südame emotikoni saatel jagab muusik Inger armsat fotot, kus poseerib koos kauni näitsikuga, keda nähti tema kõrval juba tänavu veebruaris Eesti Laulu finaalis.

Ühismeediast nähtub, et neiu nimi on Karmen King, kes muusikule Eesti Laulu teekonnal igal hetkel kaasa elas ning oma Facebooki lehel ka kõiki teisi tema lugusid on jaganud.

Esimest korda on Ingerit Karmeni Instagrami kontol märgata 2022. aasta augustis. «Suht handsome couple (kena paar – toim) peaks mainima,» kommenteeris Inger postitust.

Toimetuse täiendavatele küsimustele, kui oluline koht neiul Ingeri elus on, ei ole muusik artikli ilmumise hetkeks vastanud.

Teema, mis käib eluga kaasas

Sooteema on Ingerit saatnud kogu tema muusikukarjääri vältel. Ta on varem tunnistanud, et tal oli tunne, justkui tema soost räägiti rohkem kui tema lauludest.

Möödunud aasta kevadel Elu24-le antud pikas intervjuus tunnistas Inger, et ühiskonnas paika pandud sooraamidesse ei sobitu ta juba lapsest saati. «See on minu eluga kaasas käinud kogu aeg. Varem ma ei mõistnud, ei saanud aru ja oli suva ka, aga teismeeas hakkad teistmoodi asju nägema. See pole asi, mis minus ebamugavust tekitab, ma lihtsalt tean, et see on teema, mis minu eluga käib kaasas. See on tulnud varasest lapsepõlvest ja ongi olnud ja jäänud.»