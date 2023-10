GALERII ⟩ Müstiline mustkunsti nädalavahetus Tartus toob kokku tõelised võlukunsti fännid

«Mustkunst on niši asi ja eriline, sa pead kuidagiviisi selle peale sattuma, sa ei lähe seda ise otsima,» ütleb Eesti parim naismustkunstnik Irene Kivaste , kes sel nädalavahetusel toimuvatel mustkunstiõhtutel «Maa maagia» esineb. «Meid, mustkunstnikke pole palju. Ja neid avalikke sõusid, olen Eestis tagasi olnud neli aastat ja avalikke sõusid on mul olnud kolm-neli korda, pigem käin firmaüritustel, juubelitel, pulmadel,» räägib Kivaste.

Taoline avalik üritus eriti eriline, sest kohal on ka Walter Maffei, kellega Irene tutvus Itaalias, kus eestlanna aastaid elas. «Ta on üks nendest, kes mind koolitas ja aitas.» Maffei ongi Eestis vaid kolm päeva, et reedest pühapäevani Tartus Eesti Põllumajandusmuuseumis mustkunstietendusi teha.