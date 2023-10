VÕIMALIK KOHTUVAIDLUS RAAMATU ÜMBER ⟩ BSH: Ekspress Meedia kaebas mind kohtusse. Nad tahtsid, et ma jätaksin tänase ürituse ära

«Kui vaja, siis kõik need raamatud, mis on alles, ma lähen käsitsi ja tirin need viis pilti välja, kus ma ise peal olen. Aga te ei murra mind! Te ei tühista mind! See on võimatu! Ma ei karda teid!» avaldab Brigitte Susanne Hunt, kelle sõnul on Ekspress Meedia (nüüd Delfi Meedia AS) teda kohtusse kaevanud raamatus ettevõtte hinnangul ebaseaduslikult kasutatud piltide tõttu. Brigitte keelas väljaande ajakirjanikel tänaõhtust raamatuesitlust külastada ning pani raamatu müüki soodushinnaga.