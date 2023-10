PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 13. oktoober: Kaljukitsel on hea aeg läbirääkimiste pidamiseks, Vähk peaks väljendama seda, mida tunneb

Sul on kaaslastega sarnased soovid ja eesmärgid, mille poole üheskoos püüelda. Ühine tegevus ja sama siht tugevdavad suhteid.

Keskendu tõsisele tööle, sul on praegu püsivust selleks, et olulised asjad lõpule viia. Mõjud autoriteetselt ja teised toetuvad sinule.

Soorita sisseoste, mida vajad selleks, et kodu ümber kujundada või remontida. Parandada ära asjad, mis on katki läinud.

Keskendu äriasjadele, sõlmi kokku lahtised otsad. Kui on vaja, siis võta probleemide klaarimiseks äripartneritega ette tõsised jutuajamised.

Energiline Marss on trigoonis asjaliku Saturniga – on hea päev selleks, et pikaajalised projektid kindlakäeliselt rajal hoida.