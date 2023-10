Rahandusministeerium avaldas esmaspäeval automaksu eelnõu ning esmapilgul on selles muutujaid nii palju, et silme ees võtab kirjuks. Kuid kui palju röövib automaks Eesti tuntud inimestelt? «Ei ole seda arvutanud ja ei hakka oma tuju rikkuma, ega pääsu pole ja ootan eestimaa suve kus kliima on tänu meie makstud rahale, jahe ja vihmane,» märgib alati humoorikas ilusüstide kuninganna Marju Karin.