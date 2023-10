MUSTAS NIMEKIRJAS ⟩ Tarbijakaitseamet kohustas sulgema ligi 300 kaebust rahuldamata jätnud mööblipoe

«Tarneajaks lubati 18. august, aga teadet, et kuller tuleks, ei tulnud, ja siis ma hakkasin uurima. Saatsin klienditoele meili ja edaspidi veel mitmeid, aga ühelegi neist ei ole vastatud,» räägib juba juunis comfy.ee veebipoest ligi 800-eurose voodi tellinud Kati , kes ei ole siiani kaupa kätte saanud.

Ta kirjutas oma murest ka kodulehel olevasse live chat'i, kus tuli esmalt sisestada nimi ja meiliaadress. «Algul nad vastasid mu meiliaadressile, et peaks jõudma järgmise kaubaga, aga kogu see jutt oli ikkagi selline umbmäärane. Ühel hetkel ei saanud ma ka sealt enam vastust,» lisab naine, kes seejärel proovis vastuseid kätte saada nii venna kui onutütre nime ja meiliaadressiga, kuid samuti tulutult. «Vahel vastati, aga mulle tundub, et seda tehti täiesti valikuliselt, ja lõpuks ei vastatud ka sealt enam üldse.»