KLÕPS ⟩ Kalle Grünthali tankimise skandaal jõudis Pakendikeskuse reklaami

Neljapäeva hommikul avalikustas Äripäev, et alates aprilli keskpaigast septembrini on riigikogu liikmetest kõige suurem tankija Kalle Grünthal, kes on lasknud paaki voolata 3234 liitrit kütust. Nimelt laseb riigikogulane ja EKRE liige Kalle Grünthal kuust kuusse paaki tuhande euro ringis maksumaksja raha ja on juhtunud, et viieminutilise vahega läheb tal vaja nii bensiini kui ka diislikütust.