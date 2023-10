VIDEO ⟩ EKRE fraktsiooni liikmete klipp naerutab netirahvast: suure komöödiaõhtu uus hooaeg on tulemas?

Instagrami lehel Meie riigikogu jagatakse humoorikat videot, kus tutvustatakse EKRE fraktsiooni kuuluvaid poliitikuid. «Riigikogus on kuus fraktsiooni + fraktsioonitud saadikud. Saame nende kõigiga siin rohkem tuttavaks,» nenditakse video kirjelduses.

Kõnealune video hakkas kiirelt kirgi kütma ka ühismeedias. «Keegi peab hallil sügispäeval huumorit ka tegema,» nendib üks platvormil X (endine Twitter). «Kas suure komöödiaõhtu uus hooaeg on tulemas?» Ka teinegi märgib, et videoklipp on nagu mõne komöödiaseriaali sissejuhatus. «Mingi uus tõsielusari (buss, baar, rannamaja)???» küsib üks. «Riigikogu,» sai ta kiire vastuse.