TASUB TEADA ⟩ Nendel kuupäevadel sündinud inimestel on ees väga pingelised päevad

Meil on peagi saabumas planetaarne seis, mida võib pidada üheks kõige konfliktsemaks ja vägivaldsemaks. Mõnikord kaasnevad selle seisuga olukorrad, kus tuleb panna mängu endast maksimum, et võita või üleüldse ellu jääda. Samas võib tulemuseks olla ka suur läbimurre. Igal juhul on see äärmiselt pingeline.