«Pööningukärbsed on suhteliselt väikesed,» märgib entomoloog Olavi Kurina neljapäevaõhtuses «Ringvaates». Mõõtkava järgi on näha, et pööningukärbes on ligikaudu kahe kuni kolme millimeetri suurune putukas.

«Nendel on selline komme, et nad talvituvad valmikuna ja nad otsivad endale talvitumist kohta, milleks on pööning või tuba,» räägib Kurina «Ringvaates». Kurina lisab, et eelnimetatud kärbseid on võimalik tappa vaid mürgitades. «Kuid see mürk ei mõju meile endale kõige paremini.»