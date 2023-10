INTERVJUU ⟩ Elisa Kolk teeb kannapöörde: olen jõudnud imelisse etappi oma elus ning tahan seda energiat teistega jagada

Elisa Kolk, või siis Elysa, nagu ta ise eelistab, et tema poole pöördutakse, kinnitab, et on pööramas elus uut lehekülge. Alles sel suvel skandaalide keskel elanud lauljanna tunnistab, et vajas ellu uut hingamist - nüüd on ta selle leidnud, läbi uue hobi.