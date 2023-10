«ONGI KÕIK?» ⟩ Legendaarne Kopli baar on müüki paisatud

Kõnealune teema on tõstatatud ka ühismeedias. «Mis toimub, ongi kõik? Derevyashka on müügis!» nendib üks. Ka toimetusele laekus vihje, et legendaarne baar on soolase hinnaga müüki paisatud.

Kuulutuses on välja toodud, et baari ruumid on väga heas seisukorras. Köök on varustatud kvaliteetse mööbli ning mugava tehnikaga ning tagaruumides on avar kabinet. Küll aga nenditakse, et hoone parempoolse tiiva osa vajab renoveerimist.