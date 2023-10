PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 4. oktoober: Lõvil ei suju koostöö kuigi lihtsalt, Vähk igatseb kuhugi kaugele

Sulle tundub, et kindlam on oma tegelikke mõtteid varjata, proovid probleeme lahendada kõveraid teid pidi liikudes.

Igatsed kuhugi kaugele, sinna, kus meid ei ole. Sulle tundub, et mujal on elu lihtsam ja rohi rohelisem. Võimalik, et teed reisiplaane.

Koostöö ei suju kuigi lihtsalt. Sinu ja kaaslaste soovid ja unistused on ilmselt erinevad. Raske on end teistele arusaadavaks teha.

Kõik on hästi siis, kui tunned, et sul on kindel seljatagune. Juhul, kui peaksid kimbatusse sattuma, on ikka keegi, kes toetab ja aitab.