PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 2. oktoober: Vähk pääseb ligi infole, mis on tuleviku seisukohalt tähtis, Kaljukitsel on energiatase kõrge

Olukorrad muutuvad kiiresti ning sul on keeruline asju oma kontrolli all hoida. Riskantseteks ettevõtmisteks ei ole parim aeg.

Sul tuleb mõista, kes on tõelised sõbrad, kes aga hoiavad ligi selleks, et sinu tugeval toel paremale positsioonile saada.

Selge see, et me kõik teeme vahel vigu, ent sellegipoolest peame oma tegude eest suutma vastutust kanda. Ega sinulgi muud üle jää.

Tasub usin olla ja tublisti tööd murda – selle eest on oodata ka väärilist tasu. Kui oled ülemustele silma jäänud, on võimalik palgatõus.

Äri- ja rahaasjus võib olla tulutoovaid võimalusi. On tähtis, et suudaksid oma võimeid realistlikult hinnata. Liigne riskimine edu ei too.