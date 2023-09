Reede õhtul peab Eesti vanim eratelekanal Kanal 2 oma 30. juubelipidu ning piduliste seas on Kanal 2-ga tihedalt seotud olnud Grete Kuld, kes juba üle kümne aasta tagasi televaatajale tuttavaks sai.

«Nii see alguse sai, et mu tolleaegne klassivend tegi üht muusikavideot, kuhu oli vaja väikest koera ja kuhu ma siis oma koeraga läksin. Jäin tol ajal silma vist ühele «Reporteri» operaatorile,» meenutab Grete Kuld ilmatüdrukuks saamist. «Nii see hakkas kujunema.»