Suvel šokeeris Eestit juhtum, mil Pärnu arestimajas suri ööl vastu 9. juulit 20-aastane mees, kes oli sinna toimetatud südaööl. Surma põhjus oli ecstasy üledoos. Paraku on Eestis narkootikumidega seoses puudu nii teadmistest kui ka väljaõppest. «Reaalsus on see, et tarvitatakse ja reaalsus on see, et tarvitamine niipea siit ei lahku....» sõnas PPA esindaja telesaates «Laser».