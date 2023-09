«See on lugu sellest, kuidas ühe inimese käitumine ja telefonikõne võivad teatud ajaks ära rikkuda sinu sissetuleku, sinu maine ja sinu pere,» räägib kolme lapse isa Kalle (nimi muudetud) ja lisab, et laste hooldusvaidluses on isad äärmiselt nigelasse seisu jäetud.

Kalle on endine politseinik, tal on eriteenistuse taust ja relvaluba on tal juba aastakümneid. «Minu alaga puutuvad kokku nii tulirelvad kui ka akustilised relvad, mida kasutatakse filmivõtetel,» räägib Kalle oma tegemistest. Ta osutab ka turvameheteenust ja õpetab laskmist. «Meil on Kaitseliit, erakliendid. Võin öelda, et Eesti üks esimesi ametlikke erarelvi erastati mulle.»