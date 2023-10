BSH matkib oma raamatu kaanefotol Kim Kardashiani kõmulist šampanja-poosi, mida ütleb patendivolinik?

«BSH ahvib Kim Kardashiani?»: just see on küsimus, mis esmaspäeva hommikul mitmeid eestlasi vaevab. Põhjuseks Brigitte peagi ilmuva raamatu esikaas, mis on üks-ühele Kim Kardashiani 2014. aasta kõmulise fotoga. «Ilma nõusolekuta saab aga Birgitte Susanne Hundi raamatu kaanefotot käsitleda plagiaadina,» kommenteerib olukorda patendivolinik Almar Sehver.