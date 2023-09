Elu24 saatesarja «Kristina läheb külla» teises osas läheb Kristina Pärtelpoeg külla räppar Gameboy Tetrisele. «Ma olen suhteliselt chill isa...ma ei keela midagi. Aga ma huviga vaatan, kui nad rumalusi teevad. Ma võin hoiatada, et «vaata, kui sa praegu seda teed, siis võib juhtuda niimoodi.» Ja siis see juhtub. Ja no teist korda nad ei tee...» muljetab muusik.