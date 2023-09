PIMEDAD SEISKU PEA ALASPIDI?! ⟩ Punktkiri Tallinna linnaruumis tekitab vaegnägijates segadust, linnaosavalitsus lubas olukorra lahendada

«Ühesõnaga, punktkirjas silt on ilusti olemas, aga see on pandud siia tagurpidi,» märgib Eesti pimedate liidu juhatuse esimees Jakob Rosin ühismeedias, tuues välja, et Vabaduse väljakul parklasse viiva lifti kutsenupu juures on vaegnägijatele mõeldud punktkiri vigane.

«Mis asi? Zrö? A, down (alla – toimetus), aga see on taurpidi,» nentis Rosin, püüdes aru saada, mis liftinupule on kirjutatud. «See on pandud siia tagurpidi, nii et ma pean seda lugema tagurpidi, et arusaada mis siin k***t kirjas on. Tore!» väljendas ta nördimust.

«Tallinn ei väsi üllatamast!» nenditakse ka postitatud video all. «Täiesti lõpp!» Üks uuris «Varajane aprilli nali!»

Vaata kõnealust videot!

Linnavalitsus: olukord lahendatakse

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg nentis, et eeldatavasti on see apakas olnud alates väljaku rajamisest.

Küll aga on lisas ta, et tänaseks on Vabaduse väljakut haldavat ettevõtet Tallinna Arendused teavitatud ja nad lubasid olukorra lahendada.

Tarmo Sulg Foto: Tairo Lutter

Ülemöödunud aastal, kui kirgi kütsid koroonapiirangud, avas Rosin vaegnägija igapäevaelu varjukülgi. «Kui inimene kurdab, et ta ei saa teatrisse, sest tal pole vaktsiinipassi, siis mina ei ole kunagi saanud teatrisse üksinda minna, vaid ainult koos saatjaga. Ma pean hoolimata kõigest näitama kaarte ja pabereid, tõestamaks, et olen pime, aga teistel on mingid delikaatsed terviseandmed,» nentis ta.