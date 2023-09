NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal võimaldab liikuda illusioonist läbi tõe suunas ning lõppeb imelise tervenemisvõimalusega

Kuusirp taevas on tasapisi kasvamas ning sellega koos ka energia ning uued ettevõtmised. Noorkuu on kuutsüklis üks kergem aeg, mil uuritakse uue tsükli võimalusi ning vaadatakse ringi, end millegagi liiga tõsiselt sidumata. Tekib uusi ideid ja kontakte, mis julgustavad meid «pesast välja astuma».

Nädala esimeses pooles on meeleolu üsna unistav ning kontakt reaalsusega veidi hõre. Positiivses võtmes avaldub see romantiliste tunnete, loomingulise tuhina ja hinge ning südame avanemisena. Negatiivses võtmes võib sattuda mõne pettuse küüsi, illusiooni ohvriks või lihtsalt ignoreeritakse reaalsust. Ent mõni illusioon võib selles mõjus just ka paljastuda.