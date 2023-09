KLIPP SAATEST ⟩ Esmaspäevane «Kuuuurija»: eakale prouale anti hooldekodus ravimeid, mis võtsid tal liikumis- ja kõnevõime

Vanaproua poeg Viktor räägib, et perekeskis saadi naise eest hoolitsemisega hakkama eelmise aasta suveni. «Külastasime teda regulaarselt mitu korda nädalas ja olime kogu aeg telefoniühenduses,» räägib ta. Möödunud aastal selgus, et emal on süvenev dementsus ja üksinda ta enam hakkama ei saa, ning perekonnal tuli hakata otsima hooldekodukohta.