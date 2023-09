Mõni nädal tagasi suurkontserdi andnud muusik Andres Kõpper ehk NOËP väisas skandaalset Metsküla kooli ning andis lastele muusikatunni, mis jääb ilmselt igavesti meelde. «Rääkisime küll lastele, et meile tuleb muusikatundi andma üks Andres, aga kui too külalisõpetaja uksest sisse astus, karjusid kõik lapsed: «Õpetaja, see on ju NOËP!»»