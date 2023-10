VIDEOINTERVJUU ⟩ «Naised vormis» peategelased Ott Lepland ja Kristel Aaslaid: iga kord, kui meid näitab ekraanil, paneme silmad kinni!

Täna kell 20:30 on Kanal 2 eetris komöödiasari «Naised vormis», kus on peaosades Kristel Aaslaid, Grete Kuld, Veiko Porkanen, Ott Lepland, Peeter Oja jpt.

Tsiviilriietuses sarja peategelased Kristel ja Ott jagasid Duo Media sügishooaja avapeol Michelini vääriliste toitude nautimise saatel muljeid, mis tunne on koos töötada, mida uuelt hooajalt oodata saab ning kui raske neil end tegelikult teleekraanidel vaadata on.

Intervjuus ei suuda Ott ja Kristel teineteise kiitmist lõpetada. Uurides, mida nemad teleekraanil kõige rohkem näha tahaksid, ütleb Ott: «mina tahan kindlasti Kristelit näha!» Kristel aga vastab samaga: «mul on nii hea meel, et mul on võimalus Otti kogu aeg nii lähedalt vaadata ja olla ta kõrval! Toetada, hoida ta kätt, kui mul tekib tunne, et tahaksin kellegi kätt hoida. Mina hoian Otti kätt alati väga hea meelega!»

Mõlemad on nõus, et hakkavad vaatama enda sarja «Naised vormis», sest tahavad ise ennast teleekraanil näha, kuid tõdevad, et iseend on ekraanil raske näha. «Iga kord, kui mind näitab ekraanil, siis ma panen silmad kinni!» naljatab Kristel. «Mul on see, et ma vaatan tavaliselt järelvaatamist ja kohe kui ma ise tulen, ai...» teeb nalja Ott.

«Kui nüüd täitsa tõsiselt rääkida sellest, kui lõbus seda hooaega on filmida olnud, siis see on tõeline privileeg ja au teha nende inimestega koostööd, sest inimesed on tobedad ja see on nii tore! Ma arvan, et seda näeb ka läbi ekraani kui tore meil seda on teha olnud. Ma arvan, et tuleb täiega lahe hooaeg!» räägib Kristel rõõmsalt.

Ott on nõus. «Väga palju on sel aastal siukseid spontaanseid nalju kaamera ees. Ma usun, et režissöör Ergo Kuld paneb äkki nii mõnegi sisse,» loodab mees. Kristel lisab, et ka Kerttu ja Kaire on teinud väga head kirjatööd. «Tuleb põnev, lõbus, tõsine, mitmekülgne hooaeg!» lubab Kristel.