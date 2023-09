WAF laulukooli väidetav õpilane: kinnitan, et teadsime ette kõiki teatrivooru laule

«Ammu on teada, et sel aastal võidab keegi WAFi omadest,» sõnab anonüümse vihje saatnud väidetav WAF laulukooli liige, et õpilased teadsid tänu Kadri Koppelile juba ette, mis laulud on neid teatrivoorus ees ootamas. Koppel: «Püüan välja selgitada, mis toimub!»