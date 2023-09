AJAKIRJANDUS AITAS? ⟩ «Kuuuurijas» käinud Varbla küla proua: saame jääda samasse kortermajja

Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Varbla külas elavad Merle ja Helve on viimastel kuudel tundnud palju muret oma tuleviku pärast. «Lähete kuuse alla,» olevat Lääneranna valla töötaja prouadele öelnud ning teatanud, et nad tõstetakse nende sotsiaalkorteritest välja. Ootamatu teade, et nad jäävad peagi koduta, tuli vallalt 12. aprillil. Kirjas pealkirjaga «Tähtajatu üürilepingu korraline ülesütlemise avaldus» teatati, et üürileping lõpeb 12. juulil.