MART RAUDSAAR ⟩ Eesti värk on Eesti märk

Kui õppida, siis tuleb õppida parimatelt. Üheks maailma tuntuimaks brändiks on Coca-Cola. See on kujunenud väga pika aja jooksul disainerite, reklaamiinimeste ja kasutajate koostöös. Näiteks, omal ajal leidsin vanaisa pööningult sõjaeelse klaasist kokakoola tühja pudeli. Kujutage ette, see nägi välja peaaegu samasugune, nagu tänapäevased pudelid!

Eesti riik ei ole suhkrustatud magus jook, millel võiks olla zero-variant kaalujälgijatele, kuid ikkagi on kummaline, kuidas me iga natukese aja tagant otsime täiesti uut brändi. Meil on põhjendamata naiivne usk, et innovaatiline bränd suudab võlumoel lahendada meie probleemid ja Kalevi põlve uueks luua (ma ei räägi magusatootjast, mis võiks jääda ning loodetavasti ka jääb ajalooliste retseptide ja kaubamärgi juurde).

Viie päeva pärast kukub tähtaeg konkursil, kus Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus otsib uut e-Eesti brändi ja sõnumistrateegiat. Seekordne ettevõtmine pole kõige kallimate killast, kavandatavad kulud on 35 000 eurot. Kui see number tundub mõnele lugejale ikkagi pigem kopsakas, tasub meil meenutada varasemaid brändiloome üritusi.

Alustame näiteks 2002. aastast, kui 13 miljoni krooni ehk 830 000 euro eest loodi Eesti bränd «Welcome to Estonia». Mida me sellest mäletame? Ma arvan, et kõige rohkem Tanel Padari samanimelist laulu. Welcome to Estonia, pudrumäed ja piimajõed. (---) Welcome to Estonia. Teid tervitades tõstan käed.