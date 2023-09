Reedest algab kuuloomine Neitsis trigoonis Uraaniga , mis toob kõikide tähemärkide ellu uusi värskeid alguseid ning särtsakaid restarte. Nädala esimene pool on rahulikum, kuid lõpus läheb energia päris kiirelt liikuma.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.