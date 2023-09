«Vanad parimad sōbrannad Elisa Kolk ja Brigita Anton läksid pärast Brigitte skandaali omavahel tülli. Kumbki ei käinud viimastel tähtsatel sündmustel, mis nad hiljuti korraldasid. Samuti paljud vanad ühised sõbrannad on pooled valinud,» teab hästi Elu24-le vihje saatnu rääkida.

Brigita ja Elisa on tõesti olnud head sõbrannad. Kui suvel lahvatas Elisa Kolgi elus suur petmisskandaal, oli talle raskel ajal toeks just Brigita. Elisa väisas Brigita salongis toimunud vestlusõhtut ning tema skandaalidest ümbritsetud sünnipäeval olid talle toeks just kallim Indrek Rahumaa ja sõbranna Brigita Anton.