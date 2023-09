• Taevaseisud aitavad mõista, millega Jan Uuspõld viimasel paaril aastal silmitsi on seisnud ning kuhu ta on suundumas praegu.

• Seda olulist seisu kogeme me kõik korra elus.

Kui elus saabuvad väga pöördelised ajad, mis šokeerivad nii iseennast kui ka teisi, siis näitavad seda tavaliselt ka taevaseisud. Ent see ei tähenda, et planeedid oleks milleski süüdi või midagi otseselt põhjustanud - need lihtsalt peegeldavad ja seeläbi ka selgitavad siin maapeal toimuvat suuremast ja avaramast perspektiivist.