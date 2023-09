Nagu varem olen juba kirjutanud, siis suuremas plaanis kõige olulisem seis, mis läks Kaja Kallase kaardis esmakordselt täpseks 2023. aasta mais ning viimane täpne «löök» saab olema 2024. aasta märtsis, on illusioonidemeister Neptuuni pingeaspekt naise Päiksele ehk põhiolemusele.

See toob tavaliselt kaasa isiksuse ja positsiooni lahustumise ning inimese varjuküljed tulevad selgemini nähtavale, selleks et ta saaks hakata neist puhastuma. Väga tavaline reaktsioon sellele seisule on aga vastupanu ja soov vana viisi edasi võidelda.