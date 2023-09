«Põen rasket haigust, mis on endisest minust jätnud järele vaid haleda varju,» tunnistas dopingu eest eluaegset võistluskeeldu kandev kulturist Marek Kalmus augusti algul Facebookis. Mees palus kalli ravikuuri jaoks hädasti annetajate abi ning ütles, et see on elu ja surma küsimus.