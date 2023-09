FOTO ⟩ ÕÕVASTAV LEID! «Põlema vist pandud!» Sõdurid leidsid Väo karjäärist laiba

«Väo karjäär. Laip. Põlema vist pandud,» teatas Elu24-le vihje saatnud inimene, kes lisas juurde ka pildi. Väidetavalt teavitasid sõdurid ise koheselt politseid ning kohale tuli mõrvarühm.

Elu24-le kirjeldatakse, et laip on poolpõlenud, käel on kuldkell, laiba ligidal vedeles pangakaart ning 30 meetrit eemal leiti maast ka kellegi rahakott.

PPA pressiesindaja Britta Sepp kinnitab vihjet. «Vastab tõele, et politsei sai veidi enne kella 11 teate, et reservväelased leidsid õppuse käigus Lasnamäelt Väo karjääri lähistelt surnukeha. Kuna saime sellest alles äsja teada, siis hetkel on kõik asjaolud veel selgitamisel.»

Väo karjäärist leitud laip Foto: Erakogu

Lugu on täiendamisel.

Väo karjäär asub Eestis, Tallinna lähedal. See on paekivikarjäär, kust kaevandatakse lubjakivi. Väo piirkond on tuntud oma geoloogilise tähtsuse poolest, kuna seal on leitud mitmesuguseid fossiile ja muid geoloogilisi nähtusi.