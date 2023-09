FOTO JA VIDEO ⟩ ÕÕVASTAV LEID! Sõdurid leidsid Tallinnas Väo karjäärist laiba: poolpõlenud, käel on kuldkell

«Väo karjäär. Laip. Põlema vist pandud,» teatas Elu24-le vihje saatnud inimene, kes lisas juurde ka pildi. Väidetavalt teavitasid sõdurid ise kohe politseid ning kohale tuli mõrvarühm.

Väo karjäärist leitud laip Foto: Erakogu

Elu24-le kirjeldatakse, et laip on poolpõlenud, käel on kuldkell, laiba ligidal vedeles pangakaart ning veidi eemal leiti maast kellegi rahakott.

PPA pressiesindaja Britta Sepp kinnitab vihjet. «Vastab tõele, et politsei sai veidi enne kella 11 teate, et reservväelased leidsid õppuse käigus Lasnamäelt Väo karjääri lähistelt surnukeha. Kuna saime sellest alles äsja teada, siis hetkel on kõik asjaolud veel selgitamisel.»

Kohapeal viibinud Elu24 reporter kirjeldab, et karjääri juures on erakordselt kõhe ning kõikjal vedeleb prügi. Arusaadavalt ei lasta reportereid sündmuskohale lähemale.

Väo karjäär Foto: Taavi Sepp

Õppus Ussisõnad

Õppusel Ussisõnad ligi nädal aega väljaõpet saanud Kaitseliidu Põhja maakaitseringkonna reservväelased tulid neljapäeval Tallinna tänavatele, et osaleda kontrollharjutusel ja teha koostööd partnerasutustega, kirjutab Postimees.

Neljapäevane kontrollharjutus on viimane pingutus Põhja maakaitseringkonna allüksustele, mille juhid tulid õppusele juba 30. augustil ja reakoosseis 2. septembril. Tänase linnaharjutuse lõppedes toimub varustuse tagastamine, mille järel jõuavad võitlejad koju oma perede juurde. 13. septembrist alates jätkub õppus Kirde maakaitseringkonna reservväelaste formeerimise ja väljaõppega.

Ussisõnad on Eesti ajaloo suurim reservväelaste väljaõpetamisele keskenduv õppekogunemine, kuhu oodatakse reservväelasi, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu. Ussisõnade aktiivne tegevus toimub 8. oktoobrini maakaitseringkondades üle Eesti.

Tallinnas asuv Väo karjäär on paekivikarjäär, kust kaevandatakse lubjakivi. Väo piirkond on tuntud oma geoloogilise tähtsuse poolest, kuna seal on leitud mitmesuguseid fossiile ja muid geoloogilisi nähtusi.