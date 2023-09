VIDEOINTERVJUU ⟩ Elysa Kolk viimasest suhteskandaalist. «Tekkis selline tulise naise tunne!»

Kolmapäeva õhtul esitles valitud seltskonnale pealinna kaunis ehetepoes Glanz & Glamuur oma uut lugu lauljatar Elysa. «Mul on kombeks olnud päris suuri pause jätta oma tegemistes ja elu on näidanud, et ma aastas teen siiski ühe suure asja,» tunnistab lauljatar, et viimane projekt oligi tal Eesti laulul käik.