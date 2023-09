VIDEO ⟩ Järvamaal veoautolt löögi saanud rattur sai raskelt viga

Elu24-le laekus vahetult peale liiklusõnnetust tehtud video, kus on näha nii rekat kui ka ratturit, kelle eest meedikud hoolt kannavad. «Kui mina sündmuspaigast mööda sõitsin, ei olnud veel politseinikke kohal. Mingi naine reguleeris liiklust,» ütleb video saatja. «Reka esinurk oli katki, nende vahel on julm sõita, praegu on tuul ka väljas,» lisab ta.