ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: kui paavst ajab plära, kas siis jumal naerab? NB: Lisatud ka pahaste poolakate karikatuur paavsti ja vene sõjamasina kohta.

Juku-Kalle Raid: Selge see, et paavsti avaldus ajas vihaseks ka katoliiklased

Rooma Paavst on üks huvitav amet ja veel põnevam institutsioon. Konservatiivsemaid lolluste kaitsjaid annab maamuna pealt otsida, sajandeid hiljem pobisetakse mokaotsast, et Giordano Brunol oli õigus ja sorri, et ta põlema pistsime, kirjutab Juku-Kalle Raid. Käibelolev paavst Fransiscus aga soovitas venelastel toetuda oma enneolematule kultuurile ja impeeriumile, millel ei leidu analooge terves maailmas. Selge see, et sihukene asi ajas suure osa ilmast vihaseks.