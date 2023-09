NÄDALAPROGNOOS ⟩ Pimeduses süttib tuli ning paljud leiavad vanale olukorrale uue väljapääsu

Ees on huvitav nädal, kuna seisud on seekord valdavalt harmoonilised ning retrograadse Merkuuri ja Päikese ühendusega hakkab saabuma viimase aja segastesse küsimustesse rohkem selgust. See on sisemise inspiratsiooni ja taipamise seis, mis võimaldab näha midagi, mis oli seni pilgu eest peidus.

Jupiteri toetus kannab tervet nädalat ning see aitab meil näha elu positiivsemast perspektiivist ja avarada oma meelt. Jupiteri mõju pöördub nüüd küll rohkem sissepoole - lahendused hakkavad tulema, kui avardume seespidiselt.

Üldiselt nädal voolab ja kannab. Täiskuu ajal käivitunud emotsioone on nüüd lihtsam lahata ning nende taha näha. Kõige paremini läheb neil, kes suudavad toimuvat usaldada.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval on Merkuur trigoonis Jupiteriga, mis toetab kommunikatsiooni ja inimestevahelist suhtlust ning aitab panna energia uuesti liikuma situatsioonides, kus oli jõutud justkui tupikusse. See on kosmiline abikäsi, mis suunab meid keerukaid sõlmi lahti harutama. Kõik algab lootusest ja usust, et muutus on võimalik. Jupiter annab ummikusse sattunud retrograadsele Merkuurile just seda.

Lisaks lõppeb Veenuse retrograadne käik ning algab Jupiteri retrograadne teekond. Tähendab, et kokku on meil jätkuvalt ikkagi kuus retrograadset planeeti. Jupiter avardab meie elu ja võimalusi, kuid nüüd liigub see avardumine väljastpoolt sissepoole.